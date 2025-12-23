Врачи не сообщали о проблемах семьи из Норильска, где от голода умер ребенок

Терапевт заметила неблагополучие семьи во время посещения, но никому не сказала об этом

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники, которые посещали многодетную семью в Норильске, где ребенок умер от голода, не сообщили своевременно о ее неблагополучии. Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре региона.

"Терапевт рассказала, что заметила неблагополучие семьи, но никому не сообщила об этом. Этот вопрос подняли в конце октября на совещании при главном враче, когда поступил запрос из комиссии по делам несовершеннолетних по старшей девочке", - сообщил собеседник агентства, добавив, что медицинские работники посещали семью в период с июля по сентябрь.

Прокуратура проводит проверку органов систем профилактики. В рамках этого были опрошены медицинские работники, получены документы из управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних.