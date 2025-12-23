ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Опубликовано видео крушения первой коммерческой южнокорейской ракеты

В компании Innospace сообщили, что ракета упала на землю в безопасном месте
05:58
© The Informant/ X

ТАСС, 23 декабря. Опубликованы кадры крушения южнокорейской космической ракеты-носителя Hanbit-Nano. Она разбилась после запуска на космодроме Алкантара в Бразилии, сообщило агентсво Yonhap. 

В компании Innospace заявили, что ракета упала на землю в безопасном месте. Признаков дополнительного ущерба или жертв нет, пишет Yonhap. Компания анализирует причины неисправности, которую обнаружили примерно через 30 секунд после запуска.

Запуск ракеты состоялся в 22:13 по местному времени (04:13 мск 23 декабря) в Бразилии. Он должен был стать первым коммерческим для южнокорейской компании. На борту ракеты было пять спутников, целевая орбита находилась на высоте 300 км. Запуск переносили трижды. Первоначально его планировали провести 22 ноября. 

