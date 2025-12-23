В Запорожской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

За прошедшие сутки зарегистрировали шесть фактов целенаправленной атаки на населенные пункты

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. В Запорожской области два мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. Пострадали два человека. В Каменке-Днепровской во время обстрела пострадал мужчина 1967 года рождения, а в Энергодаре при ударе БПЛА - мужчина 1948 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.