Опубликовано видео ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла
ТАСС, 23 декабря. Опубликованы кадры аварии, в которой погиб один из создателей серии видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что ДТП произошло 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл к северу от Лос-Анджелеса. Машина врезалась в бетонное заграждение, после удара она загорелась. Зампелла и пассажир автомобиля умерли от полученных травм. Причина аварии пока не названа.