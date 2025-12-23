Опубликовано видео ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла

Авария произошла 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл к северу от Лос-Анджелеса, сообщил телеканал NBC News

ТАСС, 23 декабря. Опубликованы кадры аварии, в которой погиб один из создателей серии видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что ДТП произошло 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл к северу от Лос-Анджелеса. Машина врезалась в бетонное заграждение, после удара она загорелась. Зампелла и пассажир автомобиля умерли от полученных травм. Причина аварии пока не названа.