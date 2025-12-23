ВСУ ударили из артиллерии по территории больницы в Каменке-Днепровской

Кроме того, украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, сообщили в администрации округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории больницы в Каменке-Днепровской, повреждено остекление. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"При артобстреле территории ГБУЗ "Каменско-Днепровская городская больница" повреждено остекление в стационаре, а именно в терапии, реанимации и оперблоке хирургии. На территории также находятся два неразорвавшихся снаряда", - сообщили ТАСС.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего машина сгорела.