Экс-боевика из ЛНР приговорили к 5,5 года колонии за военные преступления

Мужчина воевал в составе украинского националистического батальона

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 года колонии жителя Новоайдарского района Луганской Народной Республики, воевавшего в составе украинского националистического батальона. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по региону.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Сообщается, что житель Новоайдарского района, поддерживая идеологию нацизма, воевал в составе украинского националистического батальона и причастен к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса. Уголовное дело против мужчины возбудили и вели сотрудники УФСБ России по ЛНР.

"Южным окружным военным судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе), гражданин Украины, участник террористического сообщества. <…> Фигурант приговорен к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили, в каком именно украинском националистическом батальоне воевал экс-боевик.