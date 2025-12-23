В Новосибирске установили личности подростков, которые избили ребенка у ТЦ

В опубликованном в соцсетях ролике парни и девушки сначала бьют по лицу мальчика в магазине, затем выносят его на улицу, бросают в снег и наносят удары ногами

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Полиция установила личности подростков, которые избили восьмилетнего ребенка у ТЦ в Новосибирске, засняли это на видео и выложили в социальные сети, сообщила прокуратура региона.

"Предварительно установлены лица, причинившие телесные повреждения несовершеннолетнему, в настоящее время дается оценка работы органов системы профилактики и установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МВД по Новосибирской области сообщило, что на улице Владимира Высоцкого группа неизвестных молодых людей избила несовершеннолетнего. В опубликованном в социальных сетях ролике парни и девушки 15-16 лет сначала бьют по лицу мальчика восьми лет в магазине, затем выносят его на улицу, бросают в снег и наносят удары ногами.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видео инцидента. По ее словам, пострадавший учится во втором классе, а ряд СМИ сообщает, что у ребенка ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство), председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования.