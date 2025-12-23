На Ямале при пожаре в жилом доме погиб человек

Число пострадавших увеличилось до восьми

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа один человек погиб в результате пожара в жилом доме. Общее число пострадавших увеличилось до восьми, сообщили в ГУ МЧС по округу.

Ранее сообщалось о шести пострадавших при пожаре, трое из которых - дети. "Сегодня в ходе разборки и проливки конструкций обнаружены останки погибшего, личность которого устанавливается. Также за медицинской помощью еще обратились два человека. По последней информации, при пожаре всего пострадали восемь человек", - говорится в сообщении.

Согласно распространенным пресс-службой ГУ МЧС по Ямалу в своем Telegram-канале фото и видео, пожар произошел 22 декабря в двухэтажном деревянном многоквартирном доме практически по всей площади. Как уточнили в пресс-службе, самостоятельно эвакуировались из здания 38 человек. Большинство жителей дома разместились у родственников и знакомых, несколько человек - в центре социального обслуживания населения.