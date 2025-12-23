ТАСС: главу Крымска задержали по делу о махинациях с землей

Предварительно, при его участии в собственность подконтрольных Сергею Лесю лиц был выведен земельный участок

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Мэр Крымска задержан в Краснодарском крае по подозрению в возможной причастности к махинациям с землей в пользу бывшего главы Крымского района Сергея Леся, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"По предварительным данным, при его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что следствие просило об избрании в отношении мэра Крымска меры пресечения, ходатайство рассмотрит в среду Октябрьский районный суд Краснодара.

Должность главы Крымска занимает Янис Будагов.

В октябре был задержан глава Крымского района Сергей Лесь, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На время следствия он находится под стражей. Согласно материалам дела, с января по март 2024 года он отдавал распоряжения подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

В декабре Геленджикский городской суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества уже бывшего главы Крымского района Сергея Леся и еще 11 ответчиков, которые являются его родственниками и знакомыми. По данным прокуратуры Краснодарского края, Лесь приобрел 99 объектов недвижимости общей площадью 149 тыс. кв. м, а также 13 транспортных средств на неподтвержденные доходы. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и его доверенных лиц. Неподтвержденные доходы Леся и аффилированных лиц превысили 180 млн рублей, было приобретено имущество на 350 млн рублей.