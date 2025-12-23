В порту Тамань потушили возгорание после атаки БПЛА

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева работы координировал заместитель главы региона Дмитрий Маслов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возникшее после атак беспилотников возгорание на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Читайте также Повреждение причалов и судов в Краснодарском крае. Последствия атаки БПЛА

"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 09:15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева работы по ликвидации последствий атаки БПЛА координировал заместитель главы региона Дмитрий Маслов", - говорится в сообщении.