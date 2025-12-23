В Норильске проверяют больницу, где не сообщили о неблагополучной семье

Терапевт не передала информацию в органы профилактики

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Красноярского края проводит служебную проверку детской больницы в Норильске после сообщений о том, что врач своевременно не сообщила о неблагополучной семье, где от голода умер ребенок. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в прокуратуре сообщили ТАСС, что терапевт при посещении заметила, что семья неблагополучная, но не передала эту информацию в органы профилактики.

"По данной ситуации в Норильской межрайонной детской больнице идет служебная проверка. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - сообщил представитель Минздрава края.