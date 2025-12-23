Двух пострадавших при пожаре в Михайловке перевели в больницу в Волгограде

Два пострадавших ребенка остались в местной больнице

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Двое жителей, которые получили серьезные ожоги на более 50% тела при пожаре в частном доме в городе Михайловка Волгоградской области, переведены в больницу в Волгограде. Два пострадавших ребенка остались в местной больнице, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения регион.

"Мужчина и женщина перегоспитализированы в больницу СМП №25. Состояние пострадавших по-прежнему остается тяжелым", - сообщили в комитете.

Там также уточнили, что мальчики 2010 и 2015 годов рождения продолжают лечение в Михайловской детской больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Накануне главное управление МСЧ РФ по региону сообщало о пожаре в частном доме в Михайловке. В результате были госпитализированы двое взрослых и двое детей, еще один ребенок погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).