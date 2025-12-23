ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей
09:09

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 декабря 2025 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Почти год назад Гагаринский суд Москвы признал его виновным по той же административной статье и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

51-летний Чичваркин также обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Он объявлен в розыск.

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за пределами РФ, разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Также предприниматель, включенный в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видео и комментарии без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом.

Минюст РФ признал Чичваркина иноагентом в июне 2022 года. В разделе реестра министерства об иноагентах "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указана страна Украина. 

