В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА

ВСУ нанесли удары по трем округам

© Александр Полегенько/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками три округа Белгородской области, ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"При атаках дронов ВСУ ранены четыре мирных жителя. В городе Грайвороне в результате детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. <...> В поселке Красный Пахарь Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями головы и спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написали в оперштабе, добавив, что в Борисовском округе в результате атаки FPV-дрона на машину ранен мужчина.

Пострадавшим в Грайвороне оказана первая медицинская помощь в Грайворонской ЦРБ, для продолжения лечения их переведут в областную клиническую больницу. На месте атаки FPV-дрона также повреждены коммерческий объект и пять машин.

Раненого в Борисовском округе бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и руки.