Дело главы Крымска связано с продажей земли в 20 раз ниже рыночной стоимости

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главы Крымска в Краснодарском крае связано с продажей без торгов земельного участка почти в 20 раз ниже рыночной стоимости. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Глава городского поселения, зная о том, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 99 млн рублей. В дальнейшем, через непродолжительное время, мужчина зарегистрировал право собственности на участок и через 2 недели реализовал его представителю застройщика за 150 млн рублей", - говорится в официальном заявлении.

По версии следствия, в марте 2020 года администрация Крымска предоставила в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 га с видом разрешенного использования для осуществления деятельности КФХ. Затем в генплан были внесены изменения, вид разрешенного использования стал "индивидуальное жилищное строительство". При этом заявитель, обратившись в администрацию за предоставлением участка в собственность без торгов, указал, что участок используется для сельскохозяйственных нужд.

Ранее сообщалось, что противоправная деятельность главы Крымска выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, следователями СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновнику предъявлено обвинение, он задержан.

Должность главы Крымска занимает Янис Будагов.

Дело главы Крымского района

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах региона, дело главы Крымска связано с уголовным делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся, задержанного в октябре. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), на время следствия он находится под стражей. Согласно материалам дела, с января по март 2024 года Лесь, будучи главой района, отдавал распоряжения подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

В декабре Геленджикский городской суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества уже бывшего главы Крымского района Сергея Леся и еще 11 ответчиков, которые являются его родственниками и знакомыми. По данным краевой прокуратуры, Лесь приобрел 99 объектов недвижимости общей площадью 149 тыс. кв. м, а также 13 транспортных средств на неподтвержденные доходы. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и его доверенных лиц. Неподтвержденные доходы Леся и аффилированных лиц превысили 180 млн рублей, было приобретено имущество на 350 млн рублей.