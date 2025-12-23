Петербурженку выселят из жилья, которое она пыталась вернуть по "схеме Долиной"

Татьяна Зайченко продала квартиру в начале декабря 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отказался вернуть местной жительнице квартиру, которую она продала под влиянием мошенников, и по встречному иску покупательницы принудительно выселил бывшую хозяйку с незаконно занимаемой жилплощади. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, в начале декабря 2023 года Татьяна Зайченко продала квартиру Ольге Алексеевой. При этом Зайченко, по ее словам, полагала, что совершает мнимую сделку в рамках работы правоохранительных органов по раскрытию некой схемы переоформлений недвижимости. Полученные за квартиру 7 млн рублей продавец перевела "на счет ФСБ". В суде женщина просила признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей жилье. Позднее она была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

Алексеева со своей стороны подала иск о выселении Зайченко и взыскании с нее задолженности. Оказалось, что после продажи квартиры ее бывшая владелица заключила с Алексеевой договор краткосрочного - на четыре дня - найма жилого помещения (стоимость проживания по нему составила 4 тыс. рублей). По истечении срока он был расторгнут, однако нанимательница съезжать отказалась и до ноября 2025 года продолжала жить в квартире. Поэтому Алексеева потребовала взыскать с Зайченко почти двухлетний долг за проживание в размере 300 тыс. рублей.

Суд изучил договор купли-продажи квартиры - как оказалось, в нем продавец гарантировала, что действует добровольно, не вынужденно, на выгодных для себя условиях, осознает суть договора и обстоятельства его заключения. Отдельно стороны заявили в тексте, что он полностью соответствует их волеизъявлению и до подписания был прочитан ими лично. Факт подписания договора и получения денег в полном объеме Зайченко не оспаривала. При продаже квартиры она совершила ряд последовательных действий: заключила агентский договор, сняла с регистрационного учета себя и своего сына, посетила психдиспансер для получения справки от психиатра, заключила договоры купли-продажи и найма квартиры, получила деньги, которыми распорядилась. Кроме того, до Алексеевой квартиру приходили осмотреть другие потенциальные покупатели.

Доказательств, что ответчица знала или должна была знать о том, что Зайченко обманули неизвестные, либо же того, что мошенники были как-то связаны с Алексеевой, содействуя ей в совершении сделки, истец не представила. "Суд в удовлетворении исковых требований Зайченко к Алексеевой о признании сделки недействительной отказал, а вот исковые требования Алексеевой удовлетворил. Суд постановил выселить Зайченко из квартиры и взыскать с нее 300 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

О деле Долиной и похожих спорах в Петербурге

В последний месяц в СМИ широко обсуждались случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была сначала признана недействительной, а покупательница Полина Лурье лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который уже 16 декабря пересмотрел акты всех нижестоящих инстанций, признав квартиру собственностью Лурье, а ее встречный иск к Долиной о выселении из квартиры направив на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Суды Петербурга за два года разрешили уже более 50 подобных споров. При этом как минимум в 24 случаях в удовлетворении требований продавцам квартир было отказано, не менее чем в 29 - иски были удовлетворены по принципу двойной реституции (то есть покупателя обязывали вернуть квартиру продавцу, а продавца - деньги покупателю). 12 декабря петербургский суд впервые прекратил аналогичное дело в связи с мировым соглашением, к которому пришли стороны.