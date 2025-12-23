В Запорожской области из-за сброса снаряда с БПЛА пострадала женщина
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины совершил сброс снаряда возле кафе в селе Великая Знаменка Запорожской области, пострадала мирная жительница. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
"Из приемного покоя Каменско-Днепровской городской больницы передали сообщение, что накануне поступила женщина с осколочными ранениями правого колена и бедра. Травмы получила в результате сброса боевой нагрузки БПЛА возле одного из кафе села", - сказали в администрации.
Врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.