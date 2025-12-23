Пожар в затоне у Нижнего Новгорода может распространиться еще на один плавкран

Горит топливо на площади 100 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар в затоне у Нижнего Новгорода, который охватил плавкран, может распространиться на соседний кран. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара №2. Происходит горение топлива на площади 100 кв. м, существует угроза распространения пожара на соседний плавкран. От МЧС России задействовано 15 единиц техники и 48 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на территории ООО "Борская судоремонтная компания". В транспортной прокуратуре ранее сообщили, что горит один из плавкранов.