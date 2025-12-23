Более 60 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ

Ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению из-за обстрелов

ГЕНИЧЕСК, 23 декабря. /ТАСС/. Более 60 тыс. жителей в шести округах Херсонской области остались без света в результате удара по энергетической инфраструктуре со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Киевские террористы нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области. Без света остались свыше 60 тыс. человек в Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском, Каланчакском и Каховском муниципальных округах", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что пока ремонтные бригады "Херсонэнерго" не могут приступить к восстановительным работам из-за высокой активности украинских дронов. Работы начнутся после стабилизации обстановки.