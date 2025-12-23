В Нижнем Новгороде во время пожара на плавкране погиб человек

Специалисты локализовали возгорание

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Человек погиб во время пожара на плавкране в затоне около Нижнего Новгорода.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"К сожалению, один человек погиб", - сказали в министерстве.

Возгорание произошло на территории ООО "Борская судоремонтная компания". На плавкране загорелось топливо на площади 100 кв. м. В работах на месте происшествия задействованы 48 человек личного состава подразделений МЧС и 15 единиц техники. В Приволжской транспортной прокуратуре начали проверку. Возгорание локализовали.