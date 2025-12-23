Пожар на плавкране в затоне у Нижнего Новгорода локализовали

Возгорание локализовали на площади 100 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на плавкране в затоне у Нижнего Новгорода на площади 100 кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 15:43 мск пожар локализован на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на территории ООО "Борская судоремонтная компания". На плавкране загорелось топливо на площади 100 кв. м. По данным ГУ МЧС России по региону, на пожаре погиб один человек.

В пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области сообщили, что мужчина мог находиться внутри плавкрана, принадлежащего ООО "Экофлот". Общество зарегистрировано в Москве. "Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами, будет выяснено имеется ли связь происшествия с производством", - сообщил главный госинспектор труда региона Илья Мошес.