В Волгограде двое пострадавших в ДТП остаются в больнице

Еще шесть человек отправили домой после обследования

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. В Волгоградской области двое из восьми пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного такси находятся в реанимационном отделении и травматологии, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона. Там уточнили, что шесть человек после обследования медиками отправлены домой.

"Двое пострадавших продолжают лечение в больнице №25: мужчина 22 лет в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, женщина 58 лет в состоянии средней тяжести в травматологическом отделении. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в комитете.

В 06:15 мск 22 декабря в центре Волгограда столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В региональном главке МЧС России сообщали, что травмы в результате ДТП получили шесть человек, позже число пострадавших выросло до восьми.