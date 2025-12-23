Генконсульство в Пусане не получало обращений из-за пожара на российском судне

Пострадал охранник в возрасте от 70 лет, его доставили в больницу в состоянии остановки сердца, но позднее оно забилось

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Генконсульство РФ в южнокорейском Пусане не получало обращений в связи с пожаром на российском судне в этом городе, рассказали корреспонденту ТАСС российские дипломаты.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что российское рефрижераторное судно загорелось в порту южнокорейского города Пусан, один человек пострадал. По его информации, пожар возник около 09:13 по местному времени (03:13 мск), пожарные ликвидировали возгорание к полудню по местному времени. Судно было пришвартовано в округе Ёндо города Пусан. Водоизмещение судна составляет 5 800 тонн.

Пострадал охранник в возрасте от 70 лет, его доставили в больницу в состоянии остановки сердца, но позднее оно забилось. Власти Южной Кореи начали расследование причин возгорания.

По информации агентства Newsis, пострадавший остается в тяжелом состоянии и не пришел в сознание.