Задержанный глава Крымска будет в должности до решения суда или до отставки

В случае его ареста полномочия временно перейдут одному из его заместителей

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу о махинации с земельным участком глава Крымского городского поселения Краснодарского края Янис Будагов будет находиться в должности либо до обвинительного решения суда по его делу, либо до ухода в отставку по собственному желанию, либо до удаления в отставку, в случае его ареста полномочия временно перейдут одному из его заместителей. Данные следуют из устава Крымского городского поселения.

Так, согласно главе 33 устава досрочное прекращение полномочий главы поселения может наступить либо в случае отставки по собственному желанию, либо в случае удаления в отставку в соответствии федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", где предусмотрено неисполнение обязанностей более 3 месяцев, либо в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда.

При этом в уставе говорится, что в случае применения к главе по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия в полном объеме будет осуществлять один из его заместителей.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Крымского городского поселения возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), он задержан следователем. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.