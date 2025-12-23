В Оренбургской области после гибели трех человек в ДТП завели дело

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи в городе Сорочинске Оренбургской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП, в котором погибли ребенок и двое взрослых. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"По факту ДТП в Сорочинском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.

Днем 23 декабря на автодороге М-5 "Урал" на территории Сорочинского муниципального округа Оренбургской области столкнулись три легковых автомобиля. По данным следствия, в результате ДТП от полученных травм погибли три человека, в том числе ребенок 2023 года рождения.

Кроме того, по информации ГУ МЧС региона, в аварии получили тяжелые травмы пять человек, один из которых ребенок.

