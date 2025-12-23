В Белгородской области при ударе БПЛА по автомобилю погибли три человека

Еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины 22 декабря атаковали с помощью БПЛА автомобиль в селе Грушевка Волоконовского округа, погибли трое мужчин, еще один ранен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"Вчера в районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли трое мужчин. У четвертого мужчины, который находился с погибшими в автомобиле, минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги", - написали в оперштабе.

Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение он продолжает амбулаторно.

В результате атаки БПЛА автомобиль сгорел.