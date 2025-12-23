В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

Трое, в том числе ребенок, ранены, сообщили в оперштабе региона

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область, один мирный житель погиб, еще трое, в том числе ребенок, ранены. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое. <...> В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик", - написали в оперштабе, добавив, что один из пострадавших в Шебекинском округе погиб, второго с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.

Пострадавшие в Грайвороне доставлены в Грайворонскую ЦРБ, у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи бригада скорой помощи транспортирует их в медицинские учреждения Белгорода.

В Шебекинском округе в результате атаки БПЛА повреждена входная группа коммерческого объекта, еще один беспилотник атаковал частный дом - произошло возгорание, его потушили, также пробита кровля ангара.

В Грайворонском округе в результате атак FPV-дронов выбиты окна, посечены кровли и фасады двух частных домов и хозпостройки, повреждено остекление соцобъекта. В Белгородском округе при атаке беспилотника поврежден автомобиль, в Волоконовском округе - пробита кровля надворной постройки, в Валуйском округе - повреждены частный дом, хозпостройка, автомобиль и объект инфраструктуры.