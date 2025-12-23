Полиция установила мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках

Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личности мужчин, которые перевозили детей в курьерских сумках на электровелосипедах в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками МУ МВД России "Люберецкое" в кратчайшие сроки установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин, перевозивших 2-летних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Кроме того, на одного из них составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

Ранее сообщалось, что правоохранители в ходе мониторинга интернета выявили видео, на котором запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов.