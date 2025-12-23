NTV: обнаружены обломки разбившегося у Анкары самолета
Редакция сайта ТАСС
19:53
СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Подразделения турецких спасателей обнаружили обломки частного самолета Falcon 50, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Анкары. Об этом сообщил телеканал NTV.
Как передавал глава МВД Турции Али Ерликая, на борту Falcon, который вылетел в Триполи, находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. Связь с бортом прервалась в 20:52 по местному времени (совпадает с московским). "От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось", - написал министр в X.
По данным NTV, самолет разбился, предварительно, из-за технической неисправности. Его обломки разбросаны на большой территории.