Глава ПНЕ Ливии подтвердил гибель начштаба ВС в авиакатастрофе у Анкары
Редакция сайта ТАСС
20:15
обновлено 21:11
ТУНИС, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника штаба ВС.
"Начальник штаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару", - говорится в заявлении премьера. По данным главы правительства, в числе погибших также находившийся на борту фотограф пресс-службы.
Ливийская делегация находилась в Анкаре с официальным визитом.