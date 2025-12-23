Глава ПНЕ Ливии подтвердил гибель начштаба ВС в авиакатастрофе у Анкары

Погибли Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства

ТУНИС, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника штаба ВС.

"Начальник штаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару", - говорится в заявлении премьера. По данным главы правительства, в числе погибших также находившийся на борту фотограф пресс-службы.

Ливийская делегация находилась в Анкаре с официальным визитом.