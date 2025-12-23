ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Прокуратура Турции начала расследование причин крушения ливийского самолета

Глава турецкого МВД Али Ерликая ранее подтвердил обнаружение обломков самолета
20:41

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала расследование причин и обстоятельств крушения самолета Falcon 50 вблизи аэропорта Анкары. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

"Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога и перевозившего пассажиров, среди которых был начальник штаба ВС Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад", - написал министр в X.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее подтвердил обнаружение обломков самолета. "Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана", - написал он в X. Связь с самолетом прервалась в 20:52 местного времени (совпадает с мск). 

