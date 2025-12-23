Ливия направит в Анкару специалистов для расследования крушения самолета
Редакция сайта ТАСС
21:35
ДОХА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии направит в Турцию техническую группу для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Мухаммед аль-Хаддад. Об этом сообщил второй заместитель председателя Высшего государственного совета страны Муса Фарадж.
"Техническая группа <...> утром направится в Анкару для участия в расследовании", - сказал он телеканалу Al Jazeera. По словам Фараджа, действующее в Триполи ПНЕ сформировало специальную комиссию для изучения всех деталей инцидента.