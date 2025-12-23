На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

Один из них был ощутимым

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло пять афтершоков магнитудой до 4,8. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

В регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.