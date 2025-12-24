Прокуратура взяла на контроль дело о пострадавших в Москве сотрудниках ДПС

Ведомство также контролирует установление обстоятельства инцидента на Елецкой улице

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту инцидента на Елецкой улице на юге Москвы. В результате ЧП пострадали два сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельства инцидента на улице Елецкой", - говорится в сообщении. Из-за инцидента пострадали два сотрудника ДПС, добавили в ведомстве.

Ранее в СК РФ сообщили, что на месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Специалисты изучают записи видеонаблюдения.