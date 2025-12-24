В Новосибирске арестовали участников группы, нападавшей на жителей города

Мужчин обвинили в грабеже

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска арестовал двух обвиняемых в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Советским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в отношении Тургунова О. К. У. и Швецова Н. А., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц, с применением насилия к потерпевшему)", - говорится в сообщении.

Фигуранты арестованы до 17 февраля 2026 года.

Ранее в пресс-службе СК России сообщали, что в Новосибирске по факту нападений группы иностранцев на жителей города возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, иностранный гражданин сформировал организованную группу, систематически совершающую противоправные действия, выражающиеся в применении физического насилия и хищениях имущества в отношении местных жителей. Среди пострадавших оказался сын военнослужащего, участвующего в СВО.

Пострадавший вместе с родственниками подал заявление в полицию, однако мер реагирования на тот момент принято не было, отмечали в СК.