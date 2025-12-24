После взрыва на юге Москвы проводятся оперативно-разыскные мероприятия

Погибли двое сотрудников полиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся после взрыва в Москве, в ходе которого погибли двое сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Читайте также Взрыв на юге Москвы. Главное о ЧП на Елецкой улице

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - сказали в пресс-службе.