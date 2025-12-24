ФСБ показала видео задержания обналичивших 5 млрд рублей в Мордовии

Фигуранты вели преступную деятельность с 2023 по 2025 год

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания в Мордовии четверых молодых людей, которые незаконно обналичили 5 млрд рублей.

В спецслужбе сообщили, что они организовали сообщество для незаконного оборота средств платежей. С 2023 по 2025 год фигуранты приобрели у жителей Мордовии более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного обслуживания "Клиент-банк". Затем они передавали реквизиты своим связям в Москве для использования в преступных целях.

В ходе обысков у них изъяли банковские карты, более 70 sim-карт, 48 телефонов, а также спецоборудование.