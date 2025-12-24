Главу Крымска арестовали

Янис Будагов не признал вину по делу о махинации с землей

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в превышении должностных полномочий главе Крымского городского поселения Янису Будагову по делу о махинации с землей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 февраля включительно", - сказал судья.

Будагов свою вину не признал. "В ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого вину не признал", - заявил следователь в судебном заседании.