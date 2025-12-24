Арестован возможный покупатель земли, фигурирующей в деле главы Крымска

Участок пытаются вернуть в муниципальную собственность

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый покупатель спорного земельного участка, фигурирующего в уголовном деле о превышении должностных полномочий главой Крымского городского поселения Краснодарского края Яниса Будагова, арестован до 6 января по уголовному делу о мошенничестве, следует из данных Краснодарского краевого суда. Участок пытаются вернуть в муниципальную собственность.

Ранее в среду суд арестовал главу Крымска Будагова по делу о махинации с земельным участком. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, где расследуется дело, сообщали, что чиновник заключил договор купли-продажи с местным жителем без проведения торгов на земельный участок площадью более 31,4 га за 5,2 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 99 млн рублей. В дальнейшем покупатель перепродал участок за 150 млн рублей. Вид использования участка генпланом был установлен на момент совершения преступления под индивидуальное жилищное строительство, при этом первоначальный покупатель указал, что земельный участок используется для сельскохозяйственных нужд. Будагов в ходе допросов свою вину не признает, а его адвокаты заявили в суде, что по выбытию данного участка из муниципальной собственности расследуется уголовное дело в отношении Александра Лукьянова, и, согласно предъявленному ему обвинению, он якобы ввел чиновника в заблуждение.

Так, согласно материалам Краснодарского краевого суда, Лукьянов обвиняется в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Спорный участок ранее находился в муниципальной собственности. Решением Октябрьского районного суда Краснодара Лукьянов был арестован на время предварительного следствия, его защита пыталась обжаловать избранную меру пресечения. Согласно тексту апелляционного постановления Краснодарского краевого суда, решение суда первой инстанции оставлено в силе, Лукьянов арестован до 6 января 2026 года. Также известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кроме того, прокуратура Краснодарского края в судебном порядке инициировала процедуру истребования в пользу Крымского городского поселения из незаконного владения данного земельного участка. Ответчиками по гражданскому спору выступают Лукьянов, Александр Мелишев и ООО Специализированный застройщик "ССК Крымск". Определением арбитражного суда Краснодарского края на участок наложены обеспечительные меры в виде запретов на осуществление регистрационных действий и производство строительных работ. В судебном заседании объявлен перерыв, дата возобновления слушаний не объявлена. Дело расследуется ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

О деле Будагова

Ранее сообщалось, что противоправная деятельность главы Крымска выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, следователями СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновнику предъявлено обвинение, он задержан.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах региона, дело главы Крымска связано с уголовным делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся, задержанного в октябре. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), на время следствия он находится под стражей. Согласно материалам дела, с января по март 2024 года Лесь, будучи главой района, отдавал распоряжения подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.