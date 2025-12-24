Мать из Норильска, у которой умер ребенок от голода, с ноября редко бывала дома

Старшая дочь женщины самостоятельно ухаживала за детьми

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мать из Норильска, у которой от голода умер пятимесячный ребенок, с ноября практически не появлялась дома, рассказала ее 15-летняя дочь на допросе. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Читайте также Младенец умер от голода. Главное о ЧП в Норильске

"С ноября 2025 девушка (старшая дочь женщины - прим. ТАСС) осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома", - сообщили в ведомстве.