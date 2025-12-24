В Казани арестовали мужчину, убившего жену на глазах у ребенка

Его отправили в СИЗО на два месяца

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Казани отправил в СИЗО на два месяца мужчину, который зарезал жену на глазах у ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану сообщили, что 22 декабря в квартире одного из домов по улице Нежметдинова в Казани было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Кроме того, со следами побоев в медицинское учреждение был доставлен ее трехлетний сын. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний муж потерпевшей, который дал признательные показания.