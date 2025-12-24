ФСБ показала кадры с места ликвидации готовившего теракт в Тюменской области

Как следует из видео, мужчина находился под наблюдением оперативников

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ФСБ России показала видео с места ликвидации участника одной из запрещенных в РФ террористических организаций, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти".

Как следует из видео, мужчина находился под наблюдением оперативников. В момент подготовки к преступлению он был вооружен пистолетом и снайперской винтовкой. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Позже по месту его проживания прошли обыски.

По данным ФСБ, гражданин РФ, уроженец Винницкой области Украины, по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона, на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть". Получив от противника инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства, он купил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 24 декабря злоумышленник попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. При задержании с поличным он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован.