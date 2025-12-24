В Видном приостановили деятельность пансионата, где из-за отравления умерли 6 постояльцев

Директора пансионата задержали, ей предъявили обвинение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Деятельность пансионата в подмосковном Видном приостановлена после отравления более 40 постояльцев, шестеро из которых умерли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В связи с выявленными нарушениями по инициативе следствия и Роспотребнадзора судом деятельность учреждения приостановлена. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что задержана директор пансионата, ей предъявлено обвинение.

По информации областной прокуратуры, проверка установила, что, по состоянию на 18 декабря, в пансионате в деревне Дроздово проживали 73 постояльца в возрасте от 51 года до 97 лет. В последующем 44 из них были госпитализированы в медицинские учреждения Московской области в состоянии различной степени тяжести. "По предварительным данным исследования, у заболевших выявлены признаки шигеллеза. На основании постановления суда организация привлечена к административной ответственности, деятельность пансионата приостановлена на 90 суток", - добавили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили, что в ближайшее время суд с участием представителя Видновской городской прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании для задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.