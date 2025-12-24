Кабмин Украины отстранил от работы главу госслужбы по лекарствам

В ноябре в главном офисе учреждения и в кабинете Романа Исаенко проводило обыски Национальное антикоррупционное бюро Украины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кабмин Украины отстранил от работы главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко и начал в отношении него дисциплинарное производство. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на распоряжение кабмина.

В ноябре в главном офисе учреждения и в кабинете Исаенко проводило обыски Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Как сообщало в ноябре издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке, при обысках было изъято значительное количество документов. После обысков Исаенко ушел на больничный. По словам источников, обыски могли касаться одного из фигурантов дела бизнесмена Тимура Миндича.

"Начать дисциплинарное производство по председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Исаенко Роману Николаевичу", - говорится в распоряжении правительства. Согласно документу, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы должна провести дисциплинарное производство в отношении Исаенко до 27 января 2026 года.

Исаенко находится на этом посту с 13 марта 2019 года. В феврале этого года Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info. Журналисты выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы. По их данным, лабораторию создали люди из окружения Исаенко и профильного сотрудника Службы безопасности Украины.