Состояние детей из Норильска, брошенных матерью в квартире, улучшилось

Оно оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном Минздраве

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Состояние двух девочек из Норильска одного и двух лет, которых мать бросила в квартире, улучшилось до средней степени тяжести, они стали узнавать персонал. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Состояние средней тяжести. Стали улыбаться, узнают персонал", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что женщина оставила своих четверых детей одних в квартире на несколько суток, в результате чего пятимесячный мальчик умер от голода, а девочки одного и двух лет попали в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении женщины завели уголовное дело по пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), она признала вину и заключена под стражу.