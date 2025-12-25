В ЛНР судебный пристав выстрелом сбил летевший в здание суда дрон ВСУ

Инцидент произошел 22 декабря

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Судебный пристав в прифронтовом Сватово Луганской Народной Республики выстрелом сбил FPV-дрон ВСУ, летевший в здание местного суда. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.

"В ходе дежурства во время осмотра территории Сватовского районного суда ЛНР судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов заметил приближающийся к суду FPV-дрон. Представителем УФСПП было незамедлительно принято решение о необходимости отражения вражеской атаки путем выстрела в БПЛА. Благодаря своевременным и профессиональным действиям угроза была устранена, а дрон уничтожен", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что действия судебного пристава позволили сохранить жизни и предотвратить разрушение здания суда.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. Северодонецкая агломерация - одна из прифронтовых территорий ЛНР.