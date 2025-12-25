Координатора "Левого фронта" Удальцова попросили приговорить к семи годам

Ему предъявили обвинение за оправдание терроризма с использованием интернета

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения просит Второй Западный окружной военный суд приговорить координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к семи годам лишения свободы за оправдание терроризма. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Прокурор попросил приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии строгого режима", - сказал участник.

Удальцову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Причиной послужил пост в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые обвиняются в терроризме. Вину он не признал.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину Удальцов не признал. В августе 2017 года он вышел из колонии.