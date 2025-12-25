В Норильске завели уголовное дело после смерти ребенка от голода

Прокуратура установила грубые нарушения в работе органов системы профилактики

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики возбуждено в Норильске после того, как мать бросила четверых детей одних в квартире, в результате чего грудной ребенок умер от голода и еще двое детей были госпитализированы с истощением. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Красноярского края.

"Прокуратура провела проверку и установила грубые нарушения в работе органов системы профилактики. <…> Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.