Главе Норильска внесли представление после смерти ребенка от голода

Представление об устранении нарушений также внесли главному врачу больницы

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Прокурор внес представления главному врачу больницы и главе города Норильска об устранении нарушений после смерти грудного ребенка от голода и госпитализации еще двух детей от истощения. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Красноярского края.

"Прокурор внес представления главврачу больницы и главе города об устранении нарушений. Также прокуратура внесла представление в ГУ МВД России по краю в связи с бездействием по выявлению неблагополучных семей и организации профилактической работы с родителями. Правительство края проинформировано о необходимости активизации работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.