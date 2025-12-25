Возгорание под Тулой произошло на производстве строительных конструкций

Прокуратура региона проводит проверку

ТУЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Пожар в городе Щекино Тульской области произошел на предприятии про производству строительных конструкций ГК "Техностиль". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в городе Щекино на улице Болдина произошел пожар в производственном здании, огнем было охвачено 2 тыс. кв. м. Из цеха были эвакуированы 12 человек. Затем площадь возгорания увеличилась до 4,5 тыс. кв. м, обрушилась кровля на 1,5 тыс. кв. м.

"По установленным данным, возгорание произошло на производстве строительных материалов ГК "Техностиль", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным из открытых источников, предприятие основано в январе 2017 года и специализируется на производстве строительных металлических конструкций.

Прокуратура региона проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности и безопасности организации труда работников на предприятии, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также ведомство контролирует установление обстоятельств и причин возгорания.